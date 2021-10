綁架傳教士|海地幫派要求1700萬美元贖金

17名美國和加拿大傳教士和家眷,早前在加勒比海國家海地被綁架。海地官員表示,涉事幫派要求1,700萬美元贖金。海地司法部長指,當局正與涉及綁架的幫派「400名沒有經驗者」(400 Mawozo)接觸,又證實對方提出每名人質贖金為100萬美元。

美國有線新聞網絡(CNN)指,這個幫派在上周六擄走傳教士後,與他們所屬的「基督教援助部」接觸,雙方之後曾多次聯絡被擄走的17名傳教士,來自美國及加拿大,當中5人是兒童。美國國務卿布林肯表示,當局正專注處理事件,他指美國一直有協助海地加強警隊執法能力,但過程充滿挑戰,亦需要一段長時間。

人權中心:警方已無法與武裝幫派抗衡

海地前總統莫伊茲(Jovenel Moise)在7月被暗殺身亡,8月海地發生大地震,社會陷入混亂。太子港部分地區被幫派佔領,綁架時會發生。位於太子港(Port-au-Prince)的人權分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights)主任Gedeon Jean表示,「400名沒有經驗者」於今年前3個月已犯下累計超過600宗綁架案,遠高於去年的231宗, 佔近八成海地綁架案。「400名沒有經驗者」會在他們霸佔的交通要道挾持車輛,甚至挾持巴士,綁架當地人與外籍人士強索贖金。Gedeon Jean指「警方已無法與武裝幫派抗衡,他們的組織日益壯大而且控制愈來愈多的區域」。

