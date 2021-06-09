全球最宜居城市奧克蘭躍升首位 維也納跌出十大

經濟學人智庫(EIU)公布全球最宜居城市排名，奧克蘭取代維也納成首位；維也納跌出前十名；日本大阪和澳洲阿德萊德分別排第二和第三位。

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經濟學人智庫指，新冠肺炎疫情對排名影響非常大，讚揚新西蘭嚴格的封城措施成功遏制疫情，令社會在疫情下重啟，使奧克蘭和威靈頓等城市居民可維持疫情前的生活。奧克蘭對上一次打入十大已經是2017年，當時排名全球第8位。

醫療資源壓力致歐洲城市名次後退

調查針對140個都會中心，以醫療保健、文化與環境、穩定性、教育和基礎設施等指標進行評估。於2018年起蟬聯最宜居城市首位的維也納，今年排名急跌至第12位。經濟學人指，大部分城市的宜居程度都較疫情前減少，排名下降幅度最大的前10位城市，有8個都來自歐。歐洲城市中，名次下滑最多的是德國北部港市漢堡，退步34名至第47名。

經濟學人智庫指，「醫療資源壓力」導致歐洲城市名次後退；德國和法國大多數城市因醫療資源壓力增加，「醫療保健」得分下滑。歐洲衛生體系面臨的壓力，也對文化和整體宜居性產生了連鎖反應。