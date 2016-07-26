網上熱話｜乘客大聲播片網民上前勸喻 批其他人不作為如助長

自智能電話普及後，大家乘搭公共交通工具時，不時都會遇到身邊乘客以喇叭大聲播片或播歌，未知你又有何對策？有網民日前遇到類似情況後，主動上前要求對方降低聲浪，該乘客最終雖然立即配合，但發帖網民既指摘乘客未遇投訴便「大安旨意」，又批評旁邊乘客的不作為、「怕事怕煩」，助長無數不公義事情的發生。

Facebook群組「大埔 Tai Po」上星期有網民發帖，指剛才乘搭港鐵東鐵綫時，車廂有一名乘客正大聲觀看電話上的影片，遂上前要求對方調低音量。他指對方聽畢後「九秒九照做」，批評對方「咁其實佢都知自己行為係騷擾緊其他人，但冇人出聲佢就大安旨意」。

有網民指對方肯理會已很好

該網民其後更指出，當時涉事乘客附近的人均「眼望望」，卻沒有人如他般上前直接交涉，形容「香港人好多都怕事怕煩，就係呢啲××基因助長無數不公義」。有留言認同其觀察，形容「香港人好多都怕事，怕鬧回轉頭」、「呢個世上好多人選擇沈默，等於縱容嗰班人嘅行為」，亦有人指出最大問題是「個個都唔出聲繼續各自玩手機」。

此外，有人形容事件中的乘客肯配合已經很好，「我十次出聲有九次俾人×返我轉頭呀」，亦有網民分享之前搭巴士時，有一名乘客在車廂高聲講電話，車長雖每隔數分鐘就要求該乘客注意聲浪，對方卻一直無理會。