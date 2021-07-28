網上熱話｜幼兒班幾個學生同叫「梓涵」 網民擔心老師點名搞半日

父母為子女改名，既可能顧及家族族譜，又可能潮流文化影響，導致一堆「街市名」，上學點名遇上太多同名同姓，令老師學生又苦惱又尷尬。內地有網民發帖文「現在的家長取名都是這樣的了」，分享一張「葡萄班幼兒名單」，52個學生的名字「涵、梓、睿、宇、軒」等成常見字，當中更有3人同叫梓涵。至於「梓」字，則有梓睿、梓新、梓萱；用「睿」字，男女學生均有，如雙睿、思睿、梓睿、睿軒。「宇」字的，則有茂宇、宇軒、宇晨、宇濠等。「軒」字有熠軒、宇軒、睿軒。

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有眼尖網民發現「一眼看到幾個梓涵」，「(現在叫)梓軒，特別多……」，「軒、睿、梓、涵特別土…」、「軒、曦、晗、涵、梓、睿、晨、浩這幾個字我見過最多，女孩都叫Ｘ晗、Ｘ曦，男孩都叫梓Ｘ，浩Ｘ」、「我的親戚……三個孩子︰紫涵、紫萱、紫琪。」、「梓這個字，就犯尷尬」、「現代家長的文化水平就這樣……」



老師罰抄恨死父母

亦有人笑指「這些名字，滿有文化和詩意，但想想長大後，買豬肉的有這些文藝名字，會不會覺得很可愛」。亦有人為這些孩子感憂慮「現在的老師要是像二十年前一樣，罰抄名字一千遍……他們會恨死老爸老媽吧」。

有人則為老師擔心「點一次名，就用上半日課」、「相同名字、相似名字這樣多，(老師)怎記學生誰是誰，若碰上大姓︰陳李張黃何，同名同姓更慘」。



每個年代都有常用名字

但亦有網民指，每個年代都有一些常用名字「就像八、九零後的龍、梅、偉、華、燕一樣」、「六十年前很多人名字叫做建國、建設」。

有網民分享自己愛兒的名字很簡單「我的兒子叫小為，簡單好寫有意思，小小作為，不用大作為。」、「我的女兒叫一一，簡單好寫又好聽。」、「我家叫至夏，是夏至那天出生，叫燕夏至怪怪，故倒轉叫。」