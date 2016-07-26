網上熱話｜新鮮人職位要求27歲 網民嘲：碩士畢業呀？

經濟哪怕仍未完全復甦，剛畢業的還是要找工作。有市民向社交專頁「奴工處」投稿指，有分工的工作要求指「fresh grad (新鮮人)也可應徵，第二輪面試時主管求自己除口罩「畀佢望」，惟聽完自己介紹後卻表示，「呢個位諗住想請個27歲以上嚟做」。然而，普遍大學畢業生的年齡在22歲左右，投稿者以「見工奇遇記」形容今次經歷。

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帖文獲不少關注，有網民質疑「27歲以上的fresh grand」、「要請個大中小學，幼稚園都試過冧班嘅人」、「Master畢業呀？」亦有不少留言批評該主管屬年齡歧視，不過有心水清的留言指，歧視條例未涵蓋年齡，亦有網民認為該主管或不滿意投稿者的外貌，年齡只是藉口。

平等機會委員會現時並無法定權力調查，以及跟進有關年齡歧視的舉報，而該等查詢於2009至2019年期間多達約1,500宗；立法會於2019年5月通過無約束力議案，促請政府制定年齡歧視法例。