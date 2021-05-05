網上熱話｜景區清潔工制止小童隨地小便 遭野蠻家長罵哭

內地近日多個景區都出現野蠻家長，其中陝西西安「大唐芙蓉園」一名清潔阿嬸上周六因制止小童隨地小便被家長罵哭，微博大量網民極為憤怒，事件更被推上熱搜榜。

網上流傳片段指，有遊客見該名清潔阿嬸邊拖地邊抹淚，上前慰問，結果清潔阿嬸告知，剛才看見不遠處有小童隨地小便，急忙上前制止，但走到去時對方已小便完，於是囉唆對方幾句，卻被家長大罵。該名遊客還透露，「因為他亂撒尿要罰保潔(清潔阿嬸)的錢」，而清潔阿嬸月薪只有2,000元。

園景稱考慮設黑名單

大唐芙蓉園周二表示，已慰問涉事清潔阿嬸，「阿姨目前狀態很好，大家不用太擔心哦，我們不僅不會對她進行處罰，還將為她的堅守與負責進行獎勵」，稱已向其發放消暑用品、藥品，以及一些現金獎勵。大唐芙蓉園又指，將考慮設立景區黑名單，避免類似事件再次發生，又強調景區內有相關宣傳提示牌，亦有督導人員，管理遊客不文明行為。

網民：無教養的家長禍害三代

有網民質疑，「什麼叫不僅不會處罰？本來就不應該處罰啊」、「罰錢也是應該罰小孩的家長，怎麼能說罰阿姨呢」、「一個月2000塊錢這麼低」、「不是吧都2021年了，中國都全面脫貧了，2000塊錢的工資能到你們城市的最低標準嗎？」還有大量網民指責野蠻家長，稱「一個沒有教養的母親禍害三代，更是社會負能量的根源」、「芙蓉裡公廁又多環境又好，不明白這家長是為甚麼」、「我的狗都不隨地大小便了」、「昨天是拔孔雀毛今天隨地大小便，這種拉旅遊黑名單，徵信上記錄，每個人對自己的個人信用綜合負責，不能只記錄貸款情況」。

同場加映：

缺德家長拔孔雀毛氹女兒

內地社交平台周日流傳一段短片，指河北秦皇島燕塞湖景區鸚鵡園門口有一名女遊客疑為取悅女兒，與女兒一起追著一隻孔雀拔毛，孔雀則在被拔毛後迅速逃往高處。事件在微博惹大量網民炮轟「這樣的人不配為人父母」、「起碼的公德都沒有，怎麼能把孩子教育好？」黨媒「光明網」亦發表評論，指「缺德行為正在被言傳身教，令人悲哀」。

景區周日表示，事發現場沒有有效監控，暫不清楚具體發生時間，也未找到片中女子，又稱已檢查孔雀情況，無發現明顯的嚴重問題，但不管拔毛對孔雀身體會不會有影響，孔雀心理上將有很長一段時間懼怕人類，景區雖未報警，但保留相關追究責任權利。

景區：以往曾制止類似行為但被投訴

景區又指，該園區內的鳥類無固定活動區域，人可跟鳥類近距離接觸，「人鳥共存的和諧局面本身是景區的賣點。提醒標識(嚴禁傷害鳥類)景區一直都有，但是對一些素質不夠的遊客來說，形同虛設」。景區還提到，景區為保護遊客利益，一直強調工作人員盡量避免與遊客發生糾紛，即使發現有輕微傷害動物的行為，也只能勸阻，不能作出處罰，「以前景區也出現過類似的情況，工作人員僅僅制止都造成投訴事件，最終以工作人員向遊客賠禮道歉了事」。