網上熱話｜樓主問超長湯匙用法 網民︰非人世餐具

露營用的餐具為方便攜帶不少均可摺疊，內地網民分享「網友去逛街發現可伸縮勺子，他至今沒搞明白這個加強版的功能到底有何用……」，分享的相片是看似平平無其的湯羮，「變身」後則是一隻匙柄逾一呎的特長湯匙。

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笑指背部癢時用途大

這隻特長湯匙到底有何用武之地，網民一同集思廣益：「可以吃別人碗裡的飯」、「等你兒子不寫作業的時候你就知道了」、「背部癢時，用途可大呢」、「勺子狂魔有這武器就好了」、「長筷子用途我明白，炸物時很有人，防油濺上手，但這麼細的湯勺子，有甚用途呢？」、「用途似不大，伸縮位易藏污呢」、「這是一個吃貨小仙女的必備魔法棒，一棒下去就能施展變胖魔法，你懂甚麼？」、「用在長頸的瓶子啊。一般筷子都到不到底。這是個神器啊喂。小時候要是有這個。不知道能多偷吃多少白砂糖了」、「上鋪的人趴在床上，也可吃飯」。

天堂和地獄吃飯故事有寓意

有網民反問「你沒有聽過，天堂和地獄吃飯的故事嗎？非人世的餐具。」但網民沒有進一步解釋。而翻查資料，故事內容大致是，有一個人機緣下到地獄「參觀」，看到地獄中的人使用三呎長的筷子用餐，但因為筷子太長，當想用筷子往自己嘴裡送食物時，食物已被鄰座的人搶去，彼此之間為此吵鬧不休。接著他則到天堂，這裡的生活與人一樣需用三呎長筷子用餐，但不同之處是他們會用長筷子將食物送到別人的嘴裡，自己亦接受鄰座人送進口的食物，大家均能歡歡喜喜的過日子。