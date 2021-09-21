網上熱話｜貓咪找櫃桶襪子全找出 網民：一看就知熟手

早上趕返工，部分人或曾試過翻箱倒籠將一整櫃衣物全部找出，才能找到所需衣飾。內地網民分享，一隻貓咪打開矮櫃最低的一層櫃桶，將櫃桶內的襪子一對對用爪抓出，並扔到地上四周。

樓主笑指「貓咪急找襪子上班呢」，其他網民亦笑翻，指低血壓人士福音，見狀血壓一定飆回正常，「貓咪有甚麼壞心眼呢？」、「一看就知道熟手呢」、「幫媽麻找襪子吧，不是自己穿呢」、「看著看著，似我早上上班的情景」。

貓咪找櫃桶襪子全找出 網民猜是否曱甴入櫃桶

亦有人為貓咪配上「心聲」，貓︰「沒有我喜歡的色，我不上學」、「鏟屎的也不幫人家一把，很急，要出門呢」、「這些襪子我都不滿意，今日回來要買新襪子」、「我的『戰襪』在那，今日穿了才能必勝」、「為何襪子只有兩隻同色同款，另外兩隻腳要穿不同色嗎？」、「我想要臭臭的一對，為何這都沒有味道了。」

亦有人猜測貓咪的真正行為，「是否有蟑螂跑入櫃桶？」、「這櫃桶之前會否放貓咪零食，還有零食味，找食呢？」更有人反問，樓主需要這麼多襪子，滿一整櫃桶，樓主心愛襪子都有難度。

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