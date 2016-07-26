東京奧運｜多人賽前發帖質疑張家朗奪金成數 網民最關注林大輝送樓承諾

少年「劍神」張家朗昨為香港奪下今屆奧運第一金，亦是本港史上第二金，刷新多項紀錄。社交平台及網上論壇亦為此「洗版」，歡呼讚賞聲不絕，不過亦有不少網民賽前質疑張家朗能否挑戰冠軍寶座，並分別發下帖文指會就此「找數」。網民「川普」於決賽前發文叫張家朗「收皮」，並揚言若對方奪金，「留名者有港幣2000」，昨晚10時許已有650個留言，即涉約130萬元。

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亦有網民用「自虐方式」去為張家朗「造勢」。網民「@@四眼雞丁」同樣質疑張家朗未能奪冠，若張能取金牌的話，「我去隔離塊田偷十個菠蘿塞屎眼」，不過第一個回應的網民就已質疑為「垃圾走數狗」。另一網民「拎Hi奇俠」就指，若香港隊今屆奧運有獎牌，「我自隊一箱可樂」加「一盒萬樂珠」。可樂與萬樂珠不宜同時食用，兩者混合時會產生過激化學反應，或會傷及身體。

林大輝「走數」被批

不過論網民最關注的，仍然是體育學院主席林大輝於2018年的豪言，他於當年曾承諾當日獲其頒發傑出運動員獎的學生指，若有人將來獲得奧運獎牌，就會贈其物業，張家朗就是其中一份子。林大輝昨晚回應事件，指會透過基金贈張家朗250萬元，加上精英運動員喜許計劃的500萬元，總共750萬元，並「走數」指「點會送一層樓」，應贈現金讓張自己選擇。不過網民卻不收貨，並質疑250萬元連車位也買不到。