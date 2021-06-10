網上熱話｜酒店多於4人一房被趕 網民不岔發文反遭圍插

現時的社交距離措施規定，酒店客房不能多於4人聚集，套房上限則可達8人。有網民日前在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」表示，在北角一間酒店因多於4人在房間內，而被酒店員工登門要求房間最多只准4人逗留。

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涉事網民批評有關員工「超級掃興、一點人情味都唔俾」，惟群組內其他網民並不受落，引起眾人炮轟。有網民直言是發帖者的錯，「咁係你唔岩(啱)喎，話人地唔比人情，咁你唔比多啲錢開兩間房」、「你自己錯先仲覺得人地掃你興」。

有人向事主表示，房間不得多於4人乃政府規定，指酒店若疏於執行或遭政府懲罰，更有人促請事主「你over四人就咪喺度出聲啦」。此外，亦有人指出正常情況下，酒店員工若「㩒鐘趕人走」，通常都基於太嘈吵而接獲其他顧客投訴，「應該係你地(哋)嘈得滯比人投訴，趕走你一間接少N個投訴，抵到爛」。