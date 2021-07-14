網上熱話｜158元買變色海膽 港女：難食過屎仲要有渣

購物需謹慎，尤其吃進肚子裡的東西。有網民Facebook群組「香港海膽&三文魚子關注組」發文，指自己在元朗一間刺身海鮮食品批發店購買一盒「日本北海道馬糞海膽」，50克售價為158元，結果「中伏」，形容是自己吃過最難食的海膽，更指「多謝佢令我體驗到糞便嘅味道」。

海膽「色水唔同灰灰地」

該網民指當時已發現該盒海膽「色水唔同灰灰地」，第一次見到海膽每件顏色都不同，所以感到疑惑，詢問職員該盒海膽是否新鮮時，職員回應指難得這款海膽入貨，屬純天然無添加，為店內的熱銷產品，職員還指自己也吃過，很好食。

海膽味道難以筆墨形容

事主指，當時見其他客人亦有選購該款海膽，故在好奇心驅使下就購買一盒回家享用，誰知卻驚覺中伏，「點解難食過屎，仲要有渣，每一嚿都唔同味，苦又有酸又有，但又唔係臭咗嗰隻味，隻味好難筆墨可形容，呢世人食過最難食嘅海膽」！

事主又指，該盒海膽顏色及味道有異，沒吃到一半就扔了，幸好食用後未有感到不適，並指在發現中伏後，店鋪已經關門，因此未有回到該店投訴及退貨，收據也已經扔了，唯有上來分享。最後事主亦指「當買個教訓，大家笑吓就算」。

網民：買得落手你都唔簡單

帖文引起網民熱議，有網民笑言，「好難相信黑到一撻二撻又流白漿嘅海膽都賣得出，更難相信有人會食得落」、「買得落手你都唔簡單」、「咁都可以拎出黎賣，個良心會唔會有啲痛？而樓主你又夠膽買再食埋，真係服咗你」、「藝高人膽大，唔使食海膽已經極壯膽」、「見到想嘔仲點食？」、「好似屎」