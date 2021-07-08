網民批自私決定令早產嬰悅悅受苦 母回應相信女兒想繼續堅持

1歲早產女嬰悅悅在1個多月大時患上壞死性腸炎，先後捱過4次手術，情況反覆，媽媽昨晚發文指，女兒情況緊急轉差，突然全身都有出血，醫生指悅悅未必捱得過，希望一眾網民集氣為悅悅，能有奇蹟。不過有部分網民認為悅悅父母自私，不肯放手讓女兒舒服離開，媽媽昨晚11時許發文回應，指雖然女兒情況不樂觀，但「佢一日未離開，我都相信佢會想繼續堅持」，亦與醫生達成共識，不會希望悅悅辛苦地堅持。

悅悅媽媽昨日在Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文，指當初設立該專頁，是想為女兒集氣，亦是為了讓更多人了解到壞死性腸炎這個疾病，又指當初希望悅悅康復後，能有個專頁紀念女兒「有幾犀利，過五關斬六將咁去捱過」。

對於有網民批評她與丈夫自私，媽媽表示知道社交平台上有不同聲音，世事亦無絕對的對錯，「你唔踏出嗰一步打開度門，你永遠唔會知門後迎接你嘅會係一條咩路，悅悅仲未離開，我哋唔知聽日或之後會發生咩事，會唔會有奇蹟好返」。

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悅悅媽媽又指：「如果未盡力就已經放棄，你嘅人生真係好可悲，悅悅係我嘅小朋友，我都希望可悅同可納會學識堅持兩個字，結果成功與否都唔重要，重要嘅係過程中盡咗力，堅持過就夠」，她又對關注、支持及批評他們的人致謝，「我知你都係心痛悅悅嘅人」。

網民紛紛送上鼓勵及祝福，並指悅悅父母不必理會別人的說話，也不用花時間在這些批評上，要珍惜與女兒相處的分秒。媽媽就回覆指：「知道，我哋依家都係醫院外等緊姑娘畀我哋入去。」