總統遇刺｜海地再拘4人包括警員 新總理亨利宣誓就職

海地總統莫伊兹遇刺案，警方再拘捕多4人，包括3名警員，以及一名來自美國佛羅里達、報稱是獨立保安顧問的男子。

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警方表示，警隊內有滲透，當局並另外拘禁多7名高級警員，以調查莫伊兹遇害時為何沒有太多抵抗，不過尚未正式拘捕他們。

警方早前已拘捕26人，包括18名哥倫比亞人、5名海地人，及3名海地裔美國人。

臨時總理約瑟夫正式移交權力

臨時總理約瑟夫周二正式將權力，移交予獲前總統莫伊兹生前任命為總理的亨利(Ariel Henry)。

新政府就職儀式當天下午在海地首都太子港舉行，前總理約瑟夫在新政府中擔任外交部長。新政府財經部長等多個職位仍由前內閣成員擔任。

亨利在就職儀式開始前表示要徹查總統遇刺案件，將罪犯繩之以法，承諾建立各方同意的臨時政府，執政至舉行大選。他在就職演說中表示，新政府首要任務之一是恢復社會秩序，確保國家安全，為組織總統和議會選舉創造條件，新政府將優化投資環境，努力修復新冠疫情和社會犯罪衝擊下的經濟。

海地總統莫伊茲在遇襲前已於5日簽署任命，由前政府部長亨利出任新一任總理，接替約瑟夫。原定於7日舉行的新總理就職儀式因當天凌晨總統遇刺而取消。