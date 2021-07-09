總統遇刺｜海地指主謀之一落網 一名海地裔美國醫生被捕

海地總統莫伊茲遇刺案再有最新進度，海地警方表示，在海地逮捕一名在當地出生，在美國佛羅里達州行醫的醫生，指他是主要嫌疑人之一，並密謀成為總統。

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警方召開記者會指，已經逮捕一名在海地出生，在美國佛羅里達州行醫的醫生，在海地被捕，海地政府指控他是主要嫌疑人。目前已有3名美籍人士涉案。

警方：被補男子想篡位當總統

涉案男子為63歲海地裔男子沙農(Christian Emmanuel Sanon)，在美國佛羅里達州行醫。警察局長Leon Charles表示，沙農是策畫刺殺海地總統的主謀，在6月時搭乘私人飛機抵達當地，接觸一家私人保安公司，到海地保護自己，但其後要他們改為捉拿總統，其中一名疑犯在莫伊茲死後致電沙農，再跟兩名懷疑是幕後主腦的海地人接觸，警方無披露兩人身份，但表示還有5人在逃，目前正就行動資金來源，以及疑兇是何時離開哥倫比亞等方向調查。

當局又指，警方在這名男子的家中，找到美國緝毒局的帽子、一盒彈夾、及大量子彈等。