總統遇刺｜海地警方指28人參與暗殺總統 包括兩名美國人

海地總統莫伊茲遇刺案，當地警方表示，最少28人參與暗殺行動，其中兩人是海地裔美國男子，其餘26人是哥倫比亞人。國家警察總長表示，3名哥倫比亞疑犯被殺，警方拘捕15名哥倫比亞人和兩名海地裔美國人，仍有8名哥倫比亞人在逃，警方在拘捕行動發現大批武器、手機和美金現鈔等。

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哥倫比亞國防部長表示，初步調查顯示，參與襲擊的哥倫比亞人，是軍方退役成員，已在海地逗留3個月，政府會全面配合調查。

美國國務院：未能證實或評論有美國人被捕

外電報道，兩名被捕的美國人來自佛羅里達州，其中一人據稱曾任加拿大駐海地使館保鏢。他們聲稱獲聘在「拘捕」莫伊茲行動中擔任翻譯員，而非行刺總統。目擊者指，疑犯在首都太子港一處樹叢匿藏時被發現，其後與警員槍戰後被捕。

美國國務院表示，得悉報道指有海地裔的美國人被扣留，但未能證實或評論。臨時總理約瑟夫已下令重開國際機場，恢復政府部門運作和商業活動。