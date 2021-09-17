繼鳳梨後 大陸明起禁台灣釋迦蓮霧進口

大陸繼3月起禁止台灣鳳梨(港稱「菠蘿」)進口後，明起禁止台灣釋迦(港稱「番鬼荔枝)及蓮霧進口，原因是今年多次在該兩款水果中檢出有害生物「大洋臀紋粉蚧」(介殼蟲)。

外銷釋迦蓮霧逾95%輸大陸

據台灣農委會統計，去年釋迦及蓮霧產量分別為5.7萬噸及4.74萬噸，產值分別達43億元(新台幣，下同)(約12億港元)及33億元(約9億港元)；外銷量分別為14,284噸及4,942噸，其中分別有13,588噸(95%)及4,792噸(97%)銷往大陸市場，大陸外銷量佔總產量分別達23%及10%。香港是台灣釋迦和蓮霧的第二大外銷市場，第三、四位則是加拿大和新加坡。

農委會10億新台幣救果農

由於釋迦和蓮霧產季將分別從10月下旬及12月陸續開始，若失去大陸市場，對產業鏈影響甚大。農委會主委陳吉仲今午宣布，將撥出10億元(約2.8億港元)加強內銷和外銷，全力保障農民權益，相關措施包括提高外銷獎勵額度，加強拓展現有大陸以外市場(星馬、加拿大及港澳等)，以及加強外銷新品及新市場(日本及越南)開發，還有調節產期、啟動加工、電商銷售等。

指控大陸不厚道 台將訴諸WTO

陳吉仲同時表示，將向世界貿易組織(WTO)提出訴訟。他指出，台灣農產品也有出口到其他國家，若相關國家驗出介殼蟲，多在入境時以熏蒸處理，只有大陸向台方通報農產品不合格，而大陸今年向台方通報的釋迦、蓮霧不合格案件分別為13宗及6宗，其中蓮霧不合格率僅0.41%，且自6月28日後再無不符合陸方規定的情況出現，未料台方今早卻突然接到陸方禁止貿易通知，明起立即實施，「只有中國有這樣的做法」。

他批評陸方以不符合國際貿易規範的做法，阻礙兩岸正常貿易，「農委會嚴正表達無法接受」，將循正式管道向陸方要求商議，若本月30日前陸方無正面回應，農委會將向WTO投訴以解決爭端。

《環時》：民進黨政府不值得大陸貿易傾斜

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，稱「台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們『一致的價值觀』可以治病蟲」，亦可以銷往「水果比台灣還多的東南亞國家」。他還表示，大陸今後與台貿易應該「一是一、二是二」，稱「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜」。

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