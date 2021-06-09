美發表關鍵供應鏈報告 成立工作組應打擊不公平貿易

美國拜登政府發表就半導體、電動車高容量電池、稀土及藥物4項關鍵供應鏈百日調查報告。

報告長達250頁，指出公共衛生與經濟危機顯示數十年來投資不足與公共政策的選擇，導致很多部門與產品的供應鏈脆弱，而競爭國的不公平貿易行為、民營企業以低價勞工為先，看重短期回報多於長期投資，已掏空美國產業基礎，抽乾美國創新、遏制薪酬與生產力增長。

在半導體上，報告指，美國數十年來將太多半導體製造，外判到海外，在最先進技術上缺乏生產實力。

在醫藥上，關鍵醫藥產品及主要原料過度依賴進口。

在關鍵礦物及材料上，報告指中國在全球精鍊產能的佔比規模過大，意味縱使美國將關鍵礦物的來源多元化或增加本土開採，仍要依賴中國的加工，才能用於製造終端產品。

在電池生產上，報告指，全球鋰電池市場預計到2030年，將比現時增加5到10倍，美國必須立即投資，擴大國內高容量電池的安全、多元化供應鏈，以支持高報酬及高品質的就業。

報告指出，更安全及更具彈性的供應鏈，對美國國家安全、經濟安全及技術領先至關重要。

成立工作組針對中國不公平貿易行為

華府將設突擊工作組打擊中國等不公平貿易行為。工作組將應對半導體、建造、運輸以及農業等領域的供應鏈瓶頸問題，由商務部、農業部及運輸部領導，目標是增加本土生產，限制重要商品的短缺，並減少對中國等地緣政治競爭對手的依賴。報告指出，更安全及更具彈性的供應鏈，對美國國家安全、經濟安全及技術領先至關重要。

商務部又會考慮啟動232條款，調查進口釹磁鐵對國家安全的影響，美國主要由中國進口釹磁鐵，作電機及其他工業應用。官員指，美國政府的目標是加強供應鏈，應對未來威脅的能力。

