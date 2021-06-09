Am730
Am730
Am730
Am730
News
美發表關鍵供應鏈報告 成立工作組應打擊不公平貿易
2021-06-09
#Hashtags
美國關鍵供應鏈百日報告不公平貿易
美發表關鍵供應鏈報告 成立工作組應打擊不公平貿易
news-images
美發表關鍵供應鏈報告，成立工作組應打擊不公平貿易。(資料圖片)

美國拜登政府發表就半導體、電動車高容量電池、稀土及藥物4項關鍵供應鏈百日調查報告。

報告長達250頁，指出公共衛生與經濟危機顯示數十年來投資不足與公共政策的選擇，導致很多部門與產品的供應鏈脆弱，而競爭國的不公平貿易行為、民營企業以低價勞工為先，看重短期回報多於長期投資，已掏空美國產業基礎，抽乾美國創新、遏制薪酬與生產力增長。

在半導體上，報告指，美國數十年來將太多半導體製造，外判到海外，在最先進技術上缺乏生產實力。

在醫藥上，關鍵醫藥產品及主要原料過度依賴進口。

在關鍵礦物及材料上，報告指中國在全球精鍊產能的佔比規模過大，意味縱使美國將關鍵礦物的來源多元化或增加本土開採，仍要依賴中國的加工，才能用於製造終端產品。

在電池生產上，報告指，全球鋰電池市場預計到2030年，將比現時增加5到10倍，美國必須立即投資，擴大國內高容量電池的安全、多元化供應鏈，以支持高報酬及高品質的就業。

報告指出，更安全及更具彈性的供應鏈，對美國國家安全、經濟安全及技術領先至關重要。

成立工作組針對中國不公平貿易行為

華府將設突擊工作組打擊中國等不公平貿易行為。工作組將應對半導體、建造、運輸以及農業等領域的供應鏈瓶頸問題，由商務部、農業部及運輸部領導，目標是增加本土生產，限制重要商品的短缺，並減少對中國等地緣政治競爭對手的依賴。報告指出，更安全及更具彈性的供應鏈，對美國國家安全、經濟安全及技術領先至關重要。

商務部又會考慮啟動232條款，調查進口釹磁鐵對國家安全的影響，美國主要由中國進口釹磁鐵，作電機及其他工業應用。官員指，美國政府的目標是加強供應鏈，應對未來威脅的能力。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美發表關鍵供應鏈報告-成立工作組應打擊不公平貿易-271213
#Hashtags
美國關鍵供應鏈百日報告不公平貿易
Am730

陳啟宗盼港教學以普通話為主　下一代以普通話做「中國夢」

新冠肺炎｜為抵港者驗抗體僅輔助措施 梁子超：難以滴水不漏

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
陳啟宗盼港教學以普通話為主　下一代以普通話做「中國夢」
Am730
Am730
新冠肺炎｜為抵港者驗抗體僅輔助措施 梁子超：難以滴水不漏
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多