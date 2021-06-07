英國亨利王子夫人梅根誕下女嬰 白金漢宮：女王感到高興

英國亨利王子的妻子梅根誕下第二胎，是一名女嬰。英女王、亨利父親王儲查理斯及兄長威廉王子發電恭賀。

亨利和梅根發表聲明宣佈，梅根於上星期五早上，在美國加州的醫院誕下第二胎，是出世時重7磅11安士的女嬰，她全名叫做莉莉「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」，「 Lilibet」是曾祖母英女王伊利沙伯二世的暱稱，而「Diana」就是紀念已故祖母戴安娜王妃，藉以向二人致敬。

據悉，梅根與女兒母女均安，目前正由信任的醫生團隊照顧著，在家中休息。

英女王查理斯威廉王子發電恭賀

英女王、亨利父親王儲查理斯及兄長威廉王子發電恭賀。白金漢宮說，女王、亨利的父親王儲查里斯，以及哥哥威廉王子同其他王室成員都知道消息並感到高興。

英國首相約翰遜在社交網站貼文，向亨利和梅根送上祝賀。

亨利和梅根2018年5月結婚，梅根一年後誕下兒子阿奇。莉莉貝特是英女王第11個曾孫，王位繼承排第八。莉莉是亨利與梅根的第二個孩子。