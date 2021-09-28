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葉劉淑儀斥戲曲中心設計「離地」　英文名Xiqu Centre被外界嘲笑
2 小時前
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立法會葉劉淑儀馬逢國何君堯劉國勳文化、體育及旅遊局戲曲中心文體旅遊局
葉劉淑儀斥戲曲中心設計「離地」　英文名Xiqu Centre被外界嘲笑
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戲曲中心英文名為「Xiqu Centre」。(資料圖片)

立法會今日(30日)審議體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國提出的「發展香港成為中外文化藝術交流中心」議案，包括建議增設文化、體育及旅遊局、設立專項的藝術交流發展基金等。新民黨創黨主席葉劉淑儀於會上炮轟近年落成的戲曲中心，形容場地設計「離地」，不便長者出入，更重提中心英文名「Xiqu Centre」遭外界嘲笑，建議改名才能將戲曲文化對外推廣。

身兼行會成員的葉劉淑儀支持議案，但提到本港文化發展的硬件配備時，狠批戲曲中心設計不便長者出入，形容前往大劇院需要乘搭多條電梯猶如「上七重天」，諷刺道「唔係個個(長者)都好似我行得咁快」。她特別提到，倫敦、奧地利等地的歌劇院洗手間、小食亭等設施完善，方便觀眾中場休息使用，批評戲曲中心設計不周，「連咁簡單嘅道理都唔知道」。

另外，葉劉淑儀批評戲曲中心英文名「Xiqu Centre」遭外界嘲笑時，卻一度誤稱為「Xiqu Zhongxin」。她認為，若要對外推廣戲曲文化，建議將戲曲中心改名為「Centre of Chinese Operatic Arts」。

葉劉冀勿過分審查

不過，葉劉淑儀對中環大館及中環街市盛讚不絕，認為兩個項目是成功的活化計劃。她又指，期望文體旅遊局成立後不要設有太多審查，只要不違反法例便「由佢哋進行囉」，並稱「好多人出嚟唱歌跳舞都係為咗買層樓啫」。

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葉劉淑儀狠批戲曲中心。(資料圖片)

何君堯：尹光G.E.M.等非常燦爛悅目

建制派何君堯亦支持議案，更提到香港並非文化沙漠，認為在高、中、低層都注重藝術發展，並舉例提到歌手尹光、著名粵劇編劇唐滌生、樂隊Beyond及歌手G.E.M.鄧紫棋，都非常「豐富、燦爛、悅目」。

不過他批評，本港文化發展缺乏政府支持，並形容本港已擁有「土釀、環境、陽光、水分」讓文化的「種子」生長，但卻「冇咗個心」，期望政府若設立文體旅遊局，不要為建立而建立，「倘若無心的話，我畀100個人開100個位喺度都係一無是處」。

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何君堯建議「用心」推廣文化發展。(資料圖片)

劉國勳倡讓港人觀看內地電視台

民建聯劉國勳提出修正案，建議在教育系統落實一體多元的文化政策，以加強中華優秀文化的教育和學習體驗，以期向世界展示真實、立體、全面的中國，講好中國故事。他建議，推出政策「說好中國故事」，並為內地電視台開放本地電視頻譜，以及在公共屋邨安裝衛星電視，讓市民可在港觀看內地電視台。

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劉國勳建議讓港人觀看內地電視台。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/葉劉淑儀斥戲曲中心設計離地　英文名xiqu-centre被外界嘲笑-286986
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