西九M+博物館11月12日開幕 首年港人免費入場

西九管理局昨公布，位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+將於11月12日正式開放。翹首以待的開幕展由6個專題展覽組成，將展出1,500件藏品。為慶祝博物館開幕，從開幕日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽。

M+大樓佔地65,000平方米，博物館將展示約1,500件館藏，展覽空間約有1.7萬平方米，包括33個展廳和其他展覽空間。開幕展由6個專題展覽組成，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品，其中「香港：此地彼方」，將展現香港的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化，藏品包括有港人熟悉的「九龍皇帝」曾灶財的墨寶；而「M+希克藏品：從大革命到全球化」則是按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展。其餘4個展題分別是「物件‧空間‧互動」、「個體‧源流‧表現」、「博物館之夢」，以及英國雕塑家安東尼‧葛姆雷的作品「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」。

除了展覽外，M+將於開放後首三個周末舉辦一系列特別慶祝活動，包括現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會等。西九文化區管理局董事局主席唐英年強調，M+正式開幕是西九文化區發展進程中的重要里程碑，鞏固香港作為世界領先藝術文化樞紐的聲譽。博物館開放時間為周二至日早上10時至下午6時，逢周五延長開放至晚上10時。從博物館開幕日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽。而正價入場費成人票為港幣120元；7至17歲兒童、60歲及以上長者、全日制學生和殘疾人士及其陪同者可享半價優惠；6歲及以下兒童則免費入場。