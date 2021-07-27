警拘涉誣蔑傳媒機構2男 據悉是TVB

警方拘捕兩名分別是18歲中六學生及26歲無業男子，指他們涉嫌在不同社交平台、專頁及頻道，發出大量貼文，企圖誣蔑一間傳媒機構，以及恐嚇廣告商及警員，希望令該傳媒機構造成名譽及經濟損失，不過警方拒絕透露該傳媒機構的名稱，消息指是TVB(無綫電視)。

涉不由分說攻擊相關傳媒機構

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，涉案群組自去年5月出現，有超過2,000個帖文，針對超過100個經特定傳媒機構宣傳的廣告商，不由分說地攻擊相關傳媒機構、藝人及廣告商，在調查中，警方發現他們曾經在網上發布煽惑他人參與非法集結，以煽惑他人暴力的言論，當中是意圖煽惑他人襲擊該傳媒機構的職員、警員及警員家屬，於是昨日採取行動，在深水埗及馬鞍山以涉嫌串謀刑事恐嚇、煽惑他人參與非法集結、煽惑他人有意圖而傷人、煽惑他人襲擊致造成身體傷害等罪，並在行動人檢獲3部手機、2部平板電腦及3部電腦，不排除有更多人被捕。

警方又指，去年9月已就針對同一傳媒機構採取拘捕行動，早前落案起訴三項煽動他人刑事毀壞等罪名，今日提堂，並警告煽惑他人刑事毀壞等是嚴重罪行，不論在現實或網上世界，警方都會將犯法者繩之於法。

無綫譴責違法行為 支持警方嚴正執法

無綫電視發聲明，指得悉警方拘捕兩名涉嫌在網上發布煽動滋擾該台廣告商及藝員信息的人士，譴責一切線上及線下的違法行為，強調支持警方嚴正執法，並感謝警方全力調查，將不法之徒繩之於法。

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