警搗洗黑錢集團拘29人涉2700萬元 以約千元向外傭買戶口洗錢

警方搗破一個專門招攬外傭的洗黑錢集團，並於過去兩日拘捕29人，年齡介乎29至51歲，包括兩名主腦及三名骨幹成員，涉及黑錢款項逾2700萬元。骨幹成員透過1,000至數千元的報酬，誘使外傭在本地銀行開戶口後，交出銀行提款卡及密碼，集團再利用該些傀儡戶口收取犯罪得益，並提款成現金。

在涉款逾2700萬元中，逾1,300萬元源於至少20宗網上情緣及兩宗電郵騙案。其中於網上情緣騙案，騙徒自稱來自歐美或東南亞的專業人士，例如工程師、跨國公司管理層等，以不同藉口要求受害人匯款至傀儡戶口；受害者包括4男16女，年齡介乎21至73歲，被騙金額介乎7,000元至168萬。而兩宗電郵騙案涉及一家本地會計公司及一家海外時裝公司，分別被騙走14萬及40萬元。

訛稱禮物被扣關 女秘書被騙160萬元

被騙金額最高的案件中，受害人為46歲女秘書，於去年7月透過交友程式，認識一名自稱居於塞浦路斯的電腦技術員，對方訛稱要向受害人送禮物，但貨物被扣關須付清關費，受害人被情蒙蔽先後匯款共160萬元。騙徒一直答應受害人會來港，但最終失去聯絡，受害人於今年1月報案。

至於餘下1,400萬元黑錢，警方表示仍在追蹤來源，但認為有關金額與本地傭工的收入不相符，故懷疑為犯罪得益

凍結35個傀儡銀行戶口

行動中警方財富情報及調查科拘捕29人，包括兩名尼日利亞籍男主腦，分別持行街紙及香港身分證，報稱無業及從事貿易，以及三名骨幹成員，全部報稱無業，其中一名尼日利亞籍男子持行街紙、兩名菲律賓籍女子分別持行街紙及香港身分證。警方指，初步調查顯示上述五人為朋友關係。其餘24名被捕人士為外傭，包括23名菲律賓籍及一名印尼籍，警方仍在調查他們與集團成員的關係，不排除是透過朋友認識。另外，警方檢獲33萬元現金、超過100張銀行卡，並凍結35個傀儡銀行戶口約150萬元。

相關新聞：

港鐵打交｜黃竹坑站月台兩男無戴口罩拳打腳踢

致命車禍｜灣仔七人車疑違規右轉 男途人捱撞送院不治