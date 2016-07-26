變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(21日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月23日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月19日至7月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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涉及L452R變異病毒株的確診個案曾到訪的指明地方

⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號鋪Emmer Pizzeria & Café：6月30日12:00至14:00

⚫ 中環擺花街46號中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong：7月2日15:00至17:00

⚫ 鰂魚涌太古城道18號太古城中心地下及地庫APITA：7月20日12:00至18:00

⚫ 鰂魚涌太古城道18號太古城中心1樓100號鋪及2樓217號鋪Zara：7月19日18:00至22:00

其他

另外，由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，於7月8日至7月21日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於7月23日或之前接受檢測。

若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月25日或之前交回；受檢人士若在7月19日至7月21日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

⚫ 屯門屯門鄉事會路2A號安定邨安定/友愛社區中心6樓香港基督教女青年會安定幼兒學校