通關｜據報陸港年底可試行局部通關 商務探親奔喪等可免檢疫北上

陸港何時通關近日引起關注，政府已擴大強制使用「安心出行」程式，希望為中港通關鋪路。有本地傳媒報道，兩地今年底有機會先試行局部通關，除每周有1,000個名額供商界申請外，港人亦有望以探親、恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。

商界每周設千個名額

《香港01》引述消息人士透露，指陸港兩地免檢疫通關有望於今年底率先試行，涵蓋範圍包括商界、探親、恩恤及奔喪等人士，而商界每周會有1,000個名額。消息又指，暫未知申請者到時需如何證明自己有恩恤、奔喪的需要，或到時的審核安排，估計申請者需先作出申報，若相關名額未爆滿，便可申請到免隔離檢疫北上。

多名政商界人士已表示，陸港兩地通關對本港經濟及金融發展至為重要，希望可以早日通關，而本港官員及專家已就通關事宜與內地當局官員舉行對接會議，惟兩地通關未有具體時間表。有參與當日會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受訪問時稱，估計本港在明年2月有望與內地全面通關。

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