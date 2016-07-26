連場選舉 鄧炳強：確保選舉有序進行 防極端分子「軟對抗」荼毒思想

選委會分組界別選舉星期日(19日)舉行，除參選人自動當選的界別分組外，412名候選人將競逐其餘13個界別分組、共364個席位。保安局長鄧炳強指保安局和紀律部隊將堅定護航，確保這場完善選舉制度後舉行的首場選舉能順利有序地進行。政務司長李家超昨亦有視察籌備情況，包括新引入的電子發票系統，期望選舉能依法、妥善和順利舉行。

鄧炳強昨在保安局網頁撰文，指周日是選委會「重新構建並被充分賦權」的首次選舉，將為年底立法會和明年特首選舉奠定「重要的提名和選民基礎」，警方會嚴陣以待，強調一旦出現危害公共秩序和安全的行為，必會果斷執法。鄧炳強表示，國安法後社會由亂轉治，但仍需慎防本土恐怖主義隨時可能死灰復燃。他指仍有一小撮死心不息的極端分子以「軟對抗」方式荼毒大眾思想，包括透過媒體、影片、刊物、文化藝術、網絡遊戲等，刻意灌輸錯誤觀念，挑起對國家和特區政府的憎恨，呼籲市民高度提防。

香港今明兩年將舉行3場選舉，公務員事務局長聶德權說，公務員必定竭盡所能，做好凝心聚力的鋪墊工作。他又提到公務員作為香港特區政府的骨幹有兩大重任，包括精準落實「一國兩制」，以及支持特區政府施政、正確理解由國家《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序。



李家超視察選委會選舉籌備

李家超昨亦到選舉事務處，視察籌備情況，包括新引入的電子發票系統，期望選舉能依法、妥善和順利舉行。身兼候選人資格審查委員會主席的李家超又表示，今次選舉將經嚴格把關，確保只有符合真誠擁護效忠條件的人，才能成為候選人。



鄧炳強指記協滲透校園 記協批抹黑

另外，鄧炳強接受傳媒訪問時，點名批評記協拉攏「學生記者」入會，滲透校園，又指執行委員會集中於某幾個媒體，質疑其代表性。記協主席陳朗昇形容說法離譜，批評對方根本不知道記協有多少學生會員，就以「假新聞」或「假消息」隔空抹黑記協。他指459名會員中，只有58人是學生記者，談不上滲透校園，強調記協不會因被點名批評就自行解散。