違國歌法｜40歲男子被捕 涉奏國歌時舉港英旗煽動其他人喝倒采

警方交代一名男子涉嫌日前觀看奧運時噓國歌被捕事件。警方東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，接獲市民舉報，指有人在一所大型商場內觀看奧運頒獎禮播放國歌期間，高舉港英旗幟，煽動在場人士喝倒彩及叫口號，作出侮辱國歌的行為，目的是挑動在場人士的仇恨，以及將運動政治化。

警搜出10支港英旗

警方在調查後於今日下午1時，在新都會廣場拘捕一名40歲，報稱為「業務記者」的本地男子，並在他身上搜出10支港英旗。警方指，正多面調查及搜證，包括觀察當日在場人士有無違反《港區國安法》及煽動行為。

被問到高舉港英旗是否犯法，警方又如何判斷有貶損國歌的意思，以及當日被告戴上口罩，警方是怎樣肯定被告有喝倒彩？警方表示會尋求律政司的意見，又說根據《國歌法》，以任何形式侮辱國歌都可構成罪行，強調被捕男子涉及侮辱和不尊重國歌的行為，不全然在於舉港英旗幟，而是他高舉旗幟時，在場人士不斷喝倒采和叫口號回應，違反《國歌條例》。

香港劍擊代表張家朗本周一(26日)在奧運男子個人花劍賽奪得金牌，當日數百名市民聚集於觀塘apm商場收看現場直播，場面哄動。有網上片段流傳，當現場播放張家朗領獎及奏國歌時，商場內有市民疑發出噓聲。

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