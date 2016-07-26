選委會選舉｜消息：警周日部署3000人防範

中央修改香港選舉制度，確保「愛國者治港」，首個選舉委員會選舉將在本周日(19日)投票。消息指，警方當日將部署近3,000警力，按實際情況及行動需要調配，防範一切可能影響選舉的突發事件。政府屆時會設5個票站，點票工作在會展中心舉行，可以投票的選民有4,800人。

當日選委會投票由上午9時至下午6時，一共9小時，當中選委會設1,500個席位，負責選出特首及部分立法會議員。由於有部分人屬當然委員、部分席位由提名產生，而可供選舉的界別大部分又已自動當選，只有13個界別分組的364個席位有競爭，共由412名候選人競逐，該13界別合資格選民約4,800人。選舉事務處已向有競逐的界別的選民寄出投票通知卡，通知他們在投票日應前往哪個投票站投票。

鄧炳強：港恐襲風險評估維持中度

保安局長鄧炳強昨日撰文，表示保安局和紀律部隊將堅定護航，竭盡所能確保這場中央完善選舉制度後舉行的首場選舉能順利有序地進行，又說現時香港的恐襲風險評估仍維持中度，呼籲巿民若發現任何可疑跡象，應在安全情況下盡快通知警方。

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