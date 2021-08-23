選委會選舉｜醫管局晤24名候選人 范鴻齡：須貫徹「愛國者治港」

選委會選舉下周日(19日)舉行，在1,500個議席當中只有13個界別共364個席位有競爭，包括醫學及衞生服務界。醫管局作為該界別的團體選民，當局的行政委員會今日(12日)與界別的24名候選人會面，其間候選人有就醫療衞生政策、經濟和民生等不同課題表達意見。

醫管局主席范鴻齡會後形容，所有候選人質素都很高，委員會在本周稍後會開會討論，決定投票人選。選舉委員會日後會負責提名和選出特首、部分立法會議員，范鴻齡強調委員會將按三大原則評估候選人，包括是否支持貫徹「愛國者治港」原則、候選人在業界的地位和政綱在業界的代表性，以及盡量達致均衡參與，即希望選委包括醫生、護士和專職醫療人員等，而非偏重於某一行業。

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