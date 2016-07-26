鄧炳強否認施壓「講心底說話啫」 記協反駁：邏輯混亂

保安局長鄧炳強早前接受傳媒訪問時連番批評記協，包括質疑其滲透校園，以及其專業性等。鄧炳強今日(15日)回應傳媒提問強調，有關言論只是「質疑」，而非「指控」，不認為對記協構成不公平或施壓。

鄧炳強提到，每當《蘋果日報》或《立場新聞》記者宣稱受到不公平對待時，記協均會「第一時間跳出嚟」譴責，但早前《東方日報》記者遭黎智英刑事控嚇，記協卻採取完全不同的態度，最終在「千迫萬迫」下才「好唔情願」地回應事件，質疑記協是否對不同政治傾向的人士有不同的處理手法。

對於「滲透校園」的言論，鄧炳強重申，尊重所有市民都有採訪權利，但反問有權採訪是否等於記者。他說，以其認知相信，記者應該要接受專業訓練、通過專業考核、保持專業操守，並反問若記協認同13歲少年也是記者，質疑該協會本身有多專業。

促記協公開會員資料財務狀況

他建議，若記協希望撇除嫌疑，應公開過往曾多少次「進入校園」及在校園內進行甚麼活動，並公開財務資料，包括有否接受外國資金等，以及提供會員名單，例如在「撇除個人資料」下透露會員來自哪間傳媒。他強調，上述僅為個人建議，不代表政府會引用權力要求記協交資料，重申記協「覺得委屈的話」，應該要開誠布公，必能還其清白。

被問到在沒有實際證據下向記協作出指控，會否對該組織構成不公，鄧炳強澄清有關言論只是「質疑」(doubt)，而非「指控」(allegation)，認為自己只是「講心底說話」，否認是政治施壓。他又說，若果問責官員每說一句話都被指為施壓，反而會對官員不公平。

保安局凍結《蘋果》將軍澳廠房

鄧炳強透露，保安局今早引用《國安法》第43條實施細則第3項，向蘋果印刷公司位於將軍澳的廠房發出凍結令，理由為該處是與國家安全罪行相關的財富。他又說，不方便透露有否調查「石牆花」和記協，但重申「如果你自己冇犯法、冇問題」，「就算我哋唔覺意調查你都無事啦」。

記協反駁：百思不得其解

記協隨即發出聲明反駁，認為鄧炳強的建議邏輯混亂，令人百思不得其解，並提到會員所屬的傳媒機構均屬於「個人資料」一部分，記協無法在不公開「個人資料」下提供相關資料。

記協透露，截至今日下午2時，協會有效會員共有486人，包括331名正式會員、22名附屬會員、34名公關會員、56名學生會員，以及43名退休會員及永久會員。記協亦指，其會員來自多間傳媒機構，會籍有效期為一年，並須每年續會；如會員所任職的傳媒機構已經停業、或會員已經離開傳媒行業，則不能續會。

記協重申，根據《個人資料(私隱)條例》規定，未經當事人同意，不能披露會員個人資料。記協認為，若要求公開會員名單或其所屬機構，反而有鼓吹違反《私隱條例》之嫌。

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