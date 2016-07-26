鄧炳強斥拉攏學生入會涉違專業 記協批假消息

保安局長鄧炳強接受《大公報》訪問時，點名批評記協，並質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會，有13歲學生或未受過訓練的亦是「記者」，執行委員會集中於某幾個媒體，令人質疑記協的代表性及專業性。鄧炳強說，任何組織或團體有違反法例包括《港區國安法》都要負上責任，他期望下個立法會期內，完成《基本法》23條立法工作，屆時會諮詢公眾。

指鄧炳強不知記協有多少學生會員

至於記協主席陳朗昇在電台表示，鄧炳強說法離譜，批評對方根本不知道記協有多少學生會員，就以「假新聞」或「假消息」隔空抹黑記協。

陳朗昇補充，記協審批會員的程序，全部有白紙黑字紀錄，過程相當嚴謹，部分有爭議的申請，可能要經過一、兩年討論。他又說，現時記協約700名會員當中，有300至400人是擔任全職新聞記者的「正式會員」，亦有部分屬於自由工作者的「附屬會員」，或者任職公關的「公關會員」，強調「學生會員」只佔少數，門檻亦很高。

強調記協「一定唔會收檔」

對於近期多個組織被鄧炳強等政府官員批評後陸續解散，陳朗昇強調記協會繼續運作，「你期望人哋講完之後我哋會收檔，唔做咩？其他我唔知，希望唔會，但記協一定唔會！」

相關新聞：