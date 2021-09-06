醫社合作助認知障礙症長者復康 83歲患者尋回興趣減慢惡化

特首於周三發表的施政報告強調大力發展基層醫療和推動醫社合作。而港島東醫院聯網早於近30年已進行醫社合作，有83歲患輕度認知障礙症的長者參與醫社合辦的復康活動，不但重拾自己的興趣，更減慢病情惡化。聯網服務總監(基層及社區醫療)康佩玲坦言以認知障礙症為例，藥物不能百分百改善病情，病人回家如只是「冇嘢好做就走去瞓，咩都唔做」更會愈來愈差，她形容醫社合作有如紅娘，為有需要的病人提供適切的復康服務。



康佩玲坦指，醫生診症見認知障礙症病人10至15分鐘，重點只在於分辨是甚麼疾病導致病人出現病徵，會否有抑鬱症危機，即使「照完腦」作診斷，按情況開藥都未能「醫返好」，只能避免惡化，但藥物仍未能百分百有效，「10個可能得3、4個有好處」；要減慢病情惡化，患者需要保持活動，但康形容「病人返自己屋企，冇嘢好做就走去瞓覺，咩都唔做，(活動能力、自理能力)就會愈嚟愈差。」病人要找回自己的興趣「個腦郁多啲」，她坦言，醫生較難兼顧這方面，需要社區夥伴的合作。



興趣班發揮強項

83歲的鄧先生去年5月確診患上輕度認知障礙症，經資深護師評估後轉介到支援患者及其照顧者的「智友醫社同行計劃」，到地區長者中心參與活動；負責評估的律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科資深護師陳德勝指，鄧伯伯不單重拾以往的興趣——耍太極，亦參與沙畫班發展新興趣。

陳憶述，去年為鄧伯伯做評估時發現他的畫圖能力特別強，翻查紀錄發現他從前在船上工作，負責用墨斗在金屬板上𠝹出模板，供工人「𠝹板」，因此為他安排沙畫班，發揮所長；有見鄧伯伯疫情前會定期耍太極，亦為他安排太極班，重拾興趣，另有「大腦健身房」等記憶力訓練活動。

鄧太指，本來內向的鄧先生疫情下不能出門耍太極，經常在家中「瞌眼瞓」，形容他「成日坐喺度等天黑」，更很少社交活動，所有感受都「收埋收埋唔肯講俾人聽」。與他一同參加活動後，發現他參加不同活動「開心咗、活躍咗」，從前鄧太與他一起到公園散步，他亦到公園後僅坐在原地，等太太自己散步；現時鄧先生因活動與不同人接觸增加社交，亦願意與人分享自身感受，去年7月從計劃「畢業」後，已追問會否再開班。



康佩玲：醫社合作有如「紅娘」

計劃由於2017年開始，為患者按病情提供5至9個月的復康治療及興趣小組，每年轉介約300名患者，平均輪候時間約兩個月。聯網現組織了七個平台，為內科、骨科、精神科等11個專科小組提供醫社合作的服務，除認知障礙症小組，亦有糖尿病人小組等。康佩玲笑指醫社合作有如「紅娘」，將醫生、病人及社區服務聯繫起來。



醫社合作助認知障礙症長者復康 83歲患者尋回興趣減慢惡化