醫管局延長前線僱用期至65歲 料未來5年挽留逾5000人手

醫管局今日(23日)召開大會，醫管局主席范鴻齡於會後宣布，局方通過會將人員的僱用期由60歲，延長至65歲，並強調會先經僱傭雙方協商，提供「度身訂造」的延任安排，包括可轉為兼職，及彈性延長年限，例如只延長1至2年。至於醫管局職員宣誓安排，范鴻齡指出，相信政府仍未有決定，但強調自己傾向只有管理層宣誓。

醫管局估算，未來10年將會有1,000名醫生、5,000名護士及1萬名支援職系員工達至60歲退休年齡。醫管局行政總裁高拔陞預期，推出延任計劃後，未來五年將會挽留逾1,600名醫生、護士及專職醫療職系職員，佔退休人數四成；以及逾4,000名支援職系職員。他續指，將會增設編制外職位重聘退休員工，而原有職位將會由其他員工晉升頂替，強調做法不會影響晉升機會。

增設副顧問護士職位

高拔陞亦提到，醫管局大會通過新增140個副顧問護士職位，薪酬水平將高於資深護師職位，因此聘用要求會相應提升，而擁有專科資格的護士將獲優先考慮，目標明年開始招聘工作。

政府未決定醫管局是否須宣誓

至於醫管局職員宣誓安排，范鴻齡指出，局方仍待政府作出，而目前亦無法預計會有多少員工會因此而離職，但強調自己傾向只有管理層宣誓。另外，對於有報道提及，警方國安處正調查醫管局是否涉及違法，范鴻齡表示，由於涉及執法機構調查，故不予置評，但強調醫管局會配合所有調查。

范鴻齡：醫護人手流失增加

被問到醫管局人手流失率，范鴻齡提到，2020-21財政年度(2020年4月至2021年3月)期間，醫生與護士離職率為4.1%與5.8%，但由去年7月至今年6月期間，離職率已升至4.9%及6.7%。他指，人員離職涉多個原因，包括移民、退休、轉至私營機構等，強調不能一概而論。

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