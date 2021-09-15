野田聖子最後參選自民黨總裁 日本下月召開臨時國會

日本執政自民黨總裁選舉明日(17日)開始，61歲的自民黨總務會長野田聖子在最後一日宣布參選，成為繼岸田文雄、高市早苗及河野太郎後，第4個候選人。而日本內閣官房長官加藤勝信在今日在記者會上表示，需要在下月4日召開臨時國會，以選出新任首相。

61歲的野田聖子是最後一個參選人，她在今午正式宣布參選。野田在參選的記者會上表示：「過去兩日，各候選人提出了很多的政策，這些都是很好的建議。而我作為一個政治家，對於弱小者，我未見到有相關的政策。日本的未來應該是多樣性的，在人口減少以及高齡化之下，為哪些不能成為未來日本主角的女性、兒童、長者、殘障者能夠在社會好好生活，尋找到生存的價值，是我想創造出來的自民黨保守政治。」

安倍拍片幫高市早苗拉票

前日本首相安倍晉三，在為他所支持的高市早苗拉票時，拍攝了一段影片，並指若能夠在第100任首相是一位女性，將可令國際矚目。而他表明會支持高市早苗。不過，自民黨的5個主要派閥在各自陣營會議上都未達成共識，故此主要派閥成員都會按自己意願投票，而不像以往綑綁投給指名人選。當中安倍所屬的細田派，只表達推薦派內的議員支持岸田文雄或高市早苗。

另外，加藤勝信在今日的內閣記者會上表示，由於有需要由國會選出新任日本首相，故此在下月有必要召開臨時國會選出新首相。加藤表示為免影響10月21日的眾議院選舉，故此有必要盡快落實臨時國會的日期。而預計召開日期會是10月4日。