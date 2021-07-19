銀色債券｜李兆波：近乎「零風險」建議抽20手至30手

政府推出第6批銀色債券，年滿60歲或以上的香港居民可認購，新一批銀色債券最低息率保證3.5厘，較iBond的2厘吸引。中大商學院高級講師李兆波表示，近期股市波動以及美國10年期國債孳息率下跌，加上銀行定存亦相較低息，因此他相信銀色債券近乎「零風險」，而且保本，形容「絕對值得抽」，所以預料是次銀債認購反映熱烈，超額認購2至3倍。

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李兆波指，參考以往的發行規模，最多都是獲分派14手，因此即使政府提高發行額，料每位投資者分配約10手至20手，因此認購20手至30手差不多，動用20至30萬資金便可，他提醒投資者要量力而為，不用認購100手。

銀債不設二手市場，李兆波指，若投資者真的有需要，可向政府提前贖回，但他不太建議，因為銀債保本，回報率有3.5厘。至於利率未來會否高於3.5厘，他認為疫情會於較後時間過去，經濟回復動力時，通脹來臨，利率或有一定升幅，但應該不會去到5厘、6厘。