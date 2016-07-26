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防疫措施｜傳入境海關首長涉違限聚令　警查強姦案揭違規飯聚
1 小時前
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防疫措施新冠肺炎限聚令海關入境處鄧以海區嘉宏
防疫措施｜傳入境海關首長涉違限聚令　警查強姦案揭違規飯聚
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入境處長區嘉宏(右)、海關關長鄧以海(左)被指涉違反限聚令被票控。(資料圖片)

今日有傳媒報道，指入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海，在今年3月初與某國企高層等9人，在灣仔一個高級私人會所出席飯局，涉嫌違反「限聚令」被票控。該飯局中，有人懷疑涉一宗強姦案，警方調查時揭發有關「飯聚」。

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警方向傳媒證實，今年3月3日接獲一名女子報案，稱3月2日晚上於住所內被強姦，警方經調查後拘捕一名本地男子，並已落案起訴一項企圖強姦罪。由於案件已進入司法程序，警方不作評論。警方又指，於調查期間發現有人於3月2日晚上，在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂向9人發出定額罰款通知書，並檢控處所負責人。警方指，9人已繳交罰款，而涉案處所負責人已於6月15日上庭。

謝偉俊促交代勿做「駝鳥」

身為律師的立法會保安事務委員會委員謝偉俊表示，涉事官員應向公眾清楚交代事件，甚或要道歉，不應做「駝鳥」拒絕回應，形容做法不負責任。他又指，中央力推《國安法》、選舉制度，認為任何問責官員及紀律部隊首長應更小心。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫措施｜傳入境海關首長涉違限聚令　警查強姦案揭違規飯聚-275007
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