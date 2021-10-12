阿富汗局勢｜G20討論阿富汗問題 王毅：經驗說明要尊重各國自主選擇道路

二十國集團(G20)阿富汗問題領導人特別峰會以視頻方式舉行。外長王毅在北京以國家主席習近平特別代表透過視頻方式出席，指阿富汗經驗說明要尊重各國自主選擇發展道路。

中國在會前促請各國放寬對阿富汗的制裁，以及通過塔利班援助當地民眾。英國與美國反對有關建議。

主席國意大利總理德拉吉表示，阿富汗面臨日益嚴重人道主義危機，G20有責任協助阿富汗盡快穩定局勢、解決問題。會議討論如何阻止阿富汗疫情傳播，及成為國際恐怖主義避風港。

另外，會議亦討論阿富汗難民、人權及性別平等問題，以及對塔利班政府的政治承認等。G20會後聲明表示，促請塔利班打擊境內的恐怖份子，未來的援助計劃將針對女性與兒童，以及確保離開阿富汗的民眾安全。

王毅提出4點建議助阿富汗和平穩定發展

王毅表示，阿富汗過去20年的經驗教訓再次說明，尊重各國自主選擇發展道路、不同文明相互包容互鑒，才是國與國相處正道。他強調，將自身意識形態強加於人，動輒干涉別國內政，訴諸軍事干預，只會帶來持續動盪和貧困，造成嚴重人道災難。

王毅指出，G20應發揮自身特點和優勢，在尊重阿富汗主權、獨立、領土完整，為阿富汗和地區和平穩定、繁榮發展作出貢獻。他提出4點建議，包括幫助阿富汗應對人道主義危機。第二，要推動阿富汗走上開放包容發展道路，幫助阿富汗繼續推進和平重建，仍對阿富汗單邊制裁的國家應盡快解除，國際金融機構亦要對阿富汗減貧、基礎設施等項目加大資金支持。第三，要確保阿富汗遠離恐怖主義，不能再次淪為恐怖主義滋生地及庇護所。最後要廣泛凝聚共識，促進各類涉及阿富汗的機制形成合力。

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