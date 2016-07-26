阿里性侵案｜《彭博社》：10名外洩性侵指控文章員工遭開除

內地科網企業阿里巴巴女員工疑被上司及客戶性侵案，山東濟南市槐蔭區人民檢察院指兩名疑犯中一人被捕、一人正審查。阿里巴巴亦成立反性騷擾團隊及設熱線，以回應事件。不過，美國媒體爆料，阿里巴巴集團解僱了10名員工，因為他們公開了一名女同事對一名前經理的性侵指控。

違反禁止外洩員工論壇內容政策遭解僱

《彭博社》報道， 這10名員工將這名女同事內網控訴文章的截圖，除去帶有他們個人ID的水印後對外公開發布。報道引述知情人士透露，這些員工被解僱是因為違反了禁止外洩員工論壇內容的政策，另外3人因在公共論壇發表不當評論而受到批評。

報道指，阿里巴巴在結束內部調查後決定解僱這10名員工，但沒有向公眾宣布調查的最終結果。

阿里巴巴稱成立反性騷擾團隊及熱線

8月初，一名女員工在阿里巴巴的內部網上發表了長達11頁的控訴，稱她的經理和一名客戶對她進行了性侵，在她報告後的5天內，上級和人力資源部門沒有認真對待此事。性侵案曝光，令阿里巴巴面對輿論及譴責。阿里巴巴其後宣布將設立一條反性騷擾熱線，以及成立工作環境委員會，作為反性騷擾在內的工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會滙報，以回應性侵事件。

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