阿里性侵案｜上司客戶妻發相稱女員工勾引 網民：她被灌醉得不省人事

內地科網企業阿里巴巴周姓女員工疑被上司及客戶性侵案，山東濟南市槐蔭區人民檢察院指兩名疑犯中一名張姓客戶被捕、王姓男上司則治安拘留15日，豈料事件還未落幕，張姓男客戶的妻子日前突然接受傳媒訪問，並上載一張飯局相以證女員工主動勾搭，王姓男上司的妻子隨即也發文質疑女員工設局誣蔑，引發內地網民熱議。

張姓男客戶的妻子及姐夫接受《大河報》訪問，並貼出一張相片，聲稱是涉事女員工於飯局飲醉，嘔吐後將頭伏在姓張客戶身上，與他牽手，還指女員工隔天還致電邀請「你來陪陪我吧」，對於兩人是否有親密關係，張某的妻子則指，兩人有肢體接觸，詳細則不清楚。

王姓男上司的妻子隨後亦於社交平台發文，聲稱女員主在出差後回程期間，在的士上主動摟抱自己的丈夫，甚至強吻亂摸。至於4次進入周女房間的動機，上司妻子稱，第一次是丈夫送周女回房、第二次為女同事託丈夫幫忙查看女事主狀況，第三次是女事主突然醒來拉住丈夫，要他洗澡換衣，並要求去拿保險套的外賣訂單，第四次丈夫因為良心不安，主動離開房間。

網民：照片更能說明張某有問題

有網民看過相片後表示「這女的被灌得不省人事，倒在猥瑣犯懷裡……」、「我只看到了一個被灌的爛醉的女士，跟一個沒喝醉但是摟抱這位女士的男人……」「男人坐在女人的座位上」、「……照片更能說明張某(客戶)有問題了，一般人能讓個女的躺自己懷裡啊」，更有網民認為「女事主於相片中明顯爛醉，怎會認為這照片可以洗白？」「讓老婆出來表示不服判決，發文佔用公共資源？……」「推老婆出來是這個意思？……沒骨氣的玩意兒」，普遍網民的反應，似乎未達到兩名涉案男事主妻子發聲平反的期望。

公安籲社會大眾切勿隨便謾罵

就原案件，公安機關和檢察機關調查後，認為女員工未被強逼出差，也沒有被強行灌酒；王姓男上司未對女員工性侵，但確實有存在不構成犯罪的猥褻行為，所以依行政拘留15天，至於張姓男客戶則被檢察機關以涉嫌強制猥褻罪批准逮捕；當地公安也補充，由於女員工當初指控的內容與調查結果存在較大差異，目前還在釐清當中，呼籲社會大眾應當對女方單方面提出的性侵指控保持理智，切勿隨便謾罵。

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