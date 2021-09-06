阿里性侵案｜檢察院不批准拘捕男上司及終止偵查

內地科網企業阿里巴巴女員工疑被上司及客戶性侵案，山東濟南市槐蔭區人民檢察院指兩名疑犯中一名張姓客戶被捕、王姓男上司正受審查。檢察院經審查後決定，不批准逮捕涉事男上司，並終止對他的偵查。

濟南市公安局槐蔭區分局昨日發布通告，指濟南市槐蔭區人民檢察院不批准逮捕王姓男上司依法終止對他的偵查，但依據《治安管理處罰法》對他治安拘留15日。至於涉案的張姓客戶，檢察院上月已應公安提請以涉嫌強制猥褻罪批准逮捕。

濟南警方上月稱無證據證明事主被強姦

事發在7月底，據報阿里巴巴一名女職員到山東濟南出差時，聲稱被高層安排陪男客戶飲酒，其後被灌醉侵犯。濟南警方上月指，沒有證據證明事主曾被強姦，也沒有人強迫飲酒，亦未發現有強迫出差情況。

8月初，女事主在阿里巴巴的內部網上發表了長達11頁的控訴，稱她的經理和一名客戶對她進行性侵，在她報告後的5天內，上級和人力資源部門沒有認真對待此事。性侵案曝光，令阿里巴巴面對輿論及譴責。阿里巴巴其後宣布將設立一條反性騷擾熱線，以及成立工作環境委員會，作為反性騷擾在內的工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會滙報，以回應性侵事件。其後《彭博社》報道，10名員工被指違反了禁止外洩員工論壇內容的政策遭阿里巴巴解僱。

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