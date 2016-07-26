陳帆認為房委會建屋速度「唔錯」 承建商將一併負責設計

日前，特首林鄭月娥批房委會建屋慢，考慮罰對方負責現金津貼開支以示問責；運房局長陳帆今先後出席電台節目及「告別劏房」圓桌會議，認為房委會的效率可以，未算「好叻」卻也不錯。他表示，會盡快推行引入由承建商負責設計及建造的公營房屋項目，認為採購物料、推動銜接等程序提供更大彈性，釋放更多能力處理更多項目。陳又指，當局會收集劏房租金數據，惟未就訂立起始租金透露時間表。

陳帆指，由承建商兼任設計及建造，當局可聚焦管理及督導，確保房屋質素及安全，同時釋放更多能力應付更多產量要求。他補充，不同項目可節省的時間均不同，房屋署會主力負責困難，以及刁鑽的項目，而面積較大、平整工序造得較好等的地盤，就可適用相關安排。

至於《施政報告》力推的北部都會區會由多條鐡路系統貫穿，陳帆指當局已與深圳政府成立專班，料明年完成首階段研究；經檢視的屯馬綫承載量，早上繁忙時段北上佔三成，南下則佔約七成，政府會在疫情紓緩後再研究。

劏房租管條例於下周恢復二讀，陳帆冀盡快三讀通過，亦有決心與承擔，透過和民商官合力解決劏房問題。他指，會收集劏房租金數據，惟認為過渡房屋計劃的租戶，大部份屬劏房戶，有效牽制劏房租金，未承諾會否制訂起始租金。

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