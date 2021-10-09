雙十節丨 有市民帶青天白日旗到屯門紅樓遭截查

今日是「雙十節」，以往不少人會前往屯門中山公園內的青山紅樓慶祝，惟今日不見慶祝人群，只見大批警員和保安人員在場駐守。

一批外籍保安人員今早已於紅樓外現場架起鐵馬和拉起封鎖線，不讓市民進入；附近亦有警員在附近巡邏和駐守，警方以紅樓屬私人地方為由禁止市民進入。一名市民身穿印有青天白日滿地紅旗的衣服，並手持青天白日旗，在附近徘徊，被警員截查，其後獲放行。

鄧炳強曾對「雙十節」活動作警告

屯門紅樓相傳是孫中山當年和革命同志開會的地方，過往不少親台團隊或居港台灣人士都會帶同青天白日滿地红旗在此舉行雙十節慶祝活動。不過，保安局長鄧炳強早前警告，市民不要在「雙十節」意圖做出將台灣從中國分裂出來的行為，或者鼓勵、煽動他人做出相關行為，強調警方一定會嚴正執法。被問到高舉或掛起青天白日旗是否違法，鄧炳強表示會按個別實際情況去處理。近年常在屯門紅樓舉辦「雙十」紀念活動的前元朗區議員麥業成，上月已表明，因為香港政治環境惡劣，今年不會舉辦任何紀念活動。