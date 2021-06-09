難忘生日｜巴西警為18歲疑犯慶生 買齊蛋糕可樂仲齊齊拍手唱歌(有片)

不少年輕人都希望過一個難忘的18歲生日，如果這個生日是在警局中渡過，還有警員為你買蛋糕、唱生日歌，這樣的安排驚不驚喜？意不意外？



本月5日，巴西一名男子因為涉嫌偷竊汽車音響被警方拘捕，在警局盤問期間，警方發現當天正是嫌犯的18歲生日，想到18歲生日意義非凡，因此特地買來了蛋糕和可樂替他慶生。在影片中可以看到，4至5名警員親切地圍著男子一起拍手唱生日歌，又幫忙切蛋糕、打開可樂瓶蓋，雖然男子的表情看起來非常無奈，但還是為自己倒了一杯可樂來喝。



影片在網路上瘋傳，引發網友熱議，有網友都笑言「真是難忘的生日」、「警察做得很好，他可能會永遠記得這一幕，然後改變他的一生」、「真是一場令人感動的生日派對哈哈哈」；然而員警看似體貼的慶生活動，卻令自己惹上了麻煩，當局表示將會對此事進行調查，並對參與的員警做紀律處分。