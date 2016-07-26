電檢修訂｜陸頌雄關注能否監管Netflix 商經局：目前並不適用

政府建議修訂電檢條例，以確保香港在《港區國安法》下，保障國家安全。立法會有關的修訂條例草案委員會今日召開首次會議，有議員關注條例能否規管網上串流平台，商經局回應目前條例並不適用於有關平台，惟強調電影即使在網上發布，都必須符合《港區國安法》或所有法例規定。

工聯會陸頌雄提出有關條例能否規管網上串流平台，並舉例指例如Netflix，這類平台將一些涉嫌違反國安的電影上架，詢問當局現有的新條例能否對這一類型平台有相關監管，希望當局可以堵塞漏洞，禁止有關電影在互聯網發布或要求盡快下架。

電檢修訂｜鍾國斌：《無間道》會否造成仇警觀感

自由黨鍾國斌則表示，港產片《無間道》情節當中有警員被殺害，會否造成仇警的觀感，《變形金剛》等荷里活電影也在香港取景，當中有破壞本港地方的情節，他問到，有關內容會否被解讀為影響香港，又關注修訂對業界創作空間會否有影響。

商務及經濟發展局副秘書長黃宗殷表示，草案只規管在香港上映的電影，至於是否適用於串流平台需要小心研究，目前並不適用於有關平台，但強調電影即使在網上發布，都必須符合《港區國安法》或所有法例規定。對於鍾國斌的質疑，他指，業界創作空間仍然非常廣闊，修訂草案是針對國家安全事宜，相信一般電影描述事情不會受影響。

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