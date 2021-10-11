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樂活道棚架倒塌奪命　組織引述承建商：三號風球黃雨均非撤離標準
2021-10-11
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樂活道塌棚架跑馬地奪命意外工業傷亡權益會蕭倩文勞工處颱風及暴雨情況下工作守則
樂活道棚架倒塌奪命　組織引述承建商：三號風球黃雨均非撤離標準
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跑馬地樂活道比華利山外牆棚架上周五(8日)早上倒塌釀成慘劇。

「獅子山」襲港，周末橫風橫雨，跑馬地樂活道比華利山外牆棚架上周五(8日)早上倒塌釀成慘劇，55歲地盤女工被砸斃。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，承建商、僱主及死者家屬昨日召開會議，席間承建商解釋以往即使在風雨下都不會停止地盤工作，而三號風球、黃雨亦非撤離工人的標準，蕭批評對方沒有全面考慮當時環境，只墨守成規跟隨指引，做法不人道。

死者親友今(11日)早到域多利亞公眾殮房認領遺體，據了解女工一家五口，育有一對子女，平日工作勤奮。

肇事搭棚維修工程由華營建築有限公司負責，蕭倩文於港台節目指出，根據承建商的說法，事發時有7名工人在地盤地基進行挖掘工程，而棚架上的工程已暫停。蕭倩文批評，在惡劣天氣下地基亦非安全範圍，附近或有雜物跌落、大樹倒塌，加上地盤位於山上，有山泥傾斜的風險，她對承建商的說法感到憤怒，認為對方難辭其咎。

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颱風下榻棚奪命　工會引述承建商：三號風球黃雨均非撤離標準

事發前一日已檢查棚架安全

蕭倩文亦提到，承建商每兩周檢查工程棚架，對上一次常規檢查是10月5日，並因應颱風於事發前一日(7日)進行額外檢查，但沒有發現問題，她質疑檢查人員有疏忽，「點解檢查過都出事？係咪冇認真地驗？」，促承建商詳盡交代事故。

她又說，勞工處的《颱風及暴雨情況下工作守則》雖然有清晰列明相關指引，但純屬參考，沒有約束力，加上天文台遲遲未有發出紅雨或更高颱風信號，認為政府有責任視乎當時實際情況採取應變行動，保障勞工安全。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/颱風下塌棚奪命　工會引述承建商：三號風球黃雨均非撤離標準-288203
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