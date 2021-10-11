樂活道棚架倒塌奪命 組織引述承建商：三號風球黃雨均非撤離標準

「獅子山」襲港，周末橫風橫雨，跑馬地樂活道比華利山外牆棚架上周五(8日)早上倒塌釀成慘劇，55歲地盤女工被砸斃。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，承建商、僱主及死者家屬昨日召開會議，席間承建商解釋以往即使在風雨下都不會停止地盤工作，而三號風球、黃雨亦非撤離工人的標準，蕭批評對方沒有全面考慮當時環境，只墨守成規跟隨指引，做法不人道。

死者親友今(11日)早到域多利亞公眾殮房認領遺體，據了解女工一家五口，育有一對子女，平日工作勤奮。

肇事搭棚維修工程由華營建築有限公司負責，蕭倩文於港台節目指出，根據承建商的說法，事發時有7名工人在地盤地基進行挖掘工程，而棚架上的工程已暫停。蕭倩文批評，在惡劣天氣下地基亦非安全範圍，附近或有雜物跌落、大樹倒塌，加上地盤位於山上，有山泥傾斜的風險，她對承建商的說法感到憤怒，認為對方難辭其咎。

事發前一日已檢查棚架安全

蕭倩文亦提到，承建商每兩周檢查工程棚架，對上一次常規檢查是10月5日，並因應颱風於事發前一日(7日)進行額外檢查，但沒有發現問題，她質疑檢查人員有疏忽，「點解檢查過都出事？係咪冇認真地驗？」，促承建商詳盡交代事故。

她又說，勞工處的《颱風及暴雨情況下工作守則》雖然有清晰列明相關指引，但純屬參考，沒有約束力，加上天文台遲遲未有發出紅雨或更高颱風信號，認為政府有責任視乎當時實際情況採取應變行動，保障勞工安全。

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