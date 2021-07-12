首破涉虛擬貨幣洗黑錢案 海關拘4人 涉處理12億

虛擬貨幣愈發普及亦惹爭議，有不法集團看中其匿名交易隱蔽度高的特點，請人開設空殼公司大額買賣虛擬貨幣，經層層交易「洗白」，再轉入本地或海外銀行帳戶。海關上周瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額12億元，拘捕4名男子，凍結2,000萬元銀行存款，是海關首破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案虛擬貨幣為「泰達幣」(Tether/USDT)。



被捕4人，年齡介乎24至33歲，當中33歲男子為骨幹成員，另3人報稱保險業人士、地盤工人及健身教練，正職月入均少於1萬元；涉俗稱洗黑錢的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名。海關行動中檢獲多部電腦、手提電話、保安編碼器、月結單及不同公司登記文件等。海關於年初根據情報，鎖定3間報稱從事運輸、紅酒及健康貿易公司，均涉使用同一秘書公司，當中2間登記地址用假地址，無營業紀錄，但銀行戶口卻有大量不尋常的大額交易。海關深入調查後，上周四採取行動，突擊搜查4個位於屯門、黃竹坑、太子及天水圍的住宅單位及一間旺角辦公室，拘捕4名男子，涉於去年2至今年5月期間，透過在本港多間銀行開設的帳戶，以及在一個虛擬貨幣交易平台交易，處理共約12億元，包括8.8億元虛擬貨幣及3.5億元現金，涉及1,800宗可疑交易；單一戶口最高紀錄一日進行19次交易，平均每宗涉40萬個虛擬貨幣，最大一宗超過2,000萬港元等值虛擬貨幣。

泰達幣轉法定貨幣再層層「洗白」

初步調查發現，33歲男子涉於去年初開始招攬另外3名男子，並以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們擔任董事開設涉案的3間空殼公司，公司在一個本地虛擬貨幣交易平台和本地多間銀行開設戶口，涉案公司先透過逾40個不明來歷電子錢包接收總值8.8億元「泰達幣」，期間以「幣入幣出」及「幣入錢出」頻密交易，包括將1.5億元虛擬貨幣轉到超過20個不知名人士的電子錢包；另外7.3億元「泰達幣」透過交易平台轉換成法定貨幣，存入3間公司銀行戶口，再轉去200個的本地及海外戶口。被捕人亦在數月內開設多個銀行戶口，處理共3.5億元不明來歷款項。

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，虛擬貨幣的特性是匿名及隱蔽度高，海關在追查時遇到很大困難，特別是虛擬貨幣的來源及背後真正擁有人的身份。海關指今次用作交易的是「泰達幣」，一種價格與美元掛鈎的穩定幣。有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊表示，泰達幣與法定貨幣掛鈎幣值波幅極小，方便用作儲存或避險，電子錢包的地址和交易資料由多位字元組成，極難追尋登記人真正身份等，交易可全天候24小時進行，不受交易時段限制，兌換的時間可以很快，均令調查更困難。海關已尋求電腦法證所協助調查。