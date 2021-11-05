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馬斯克｜賣唔賣10% Tesla股份？馬斯克請網民投票決定 57%話賣
5 小時前
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馬斯克Tesla七步詩股票股份交稅富豪ElonMusk
馬斯克｜賣唔賣10% Tesla股份？馬斯克請網民投票決定 57%話賣
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有人欣賞馬斯克「想交稅」，但有人質疑無非是玩弄財技。(美聯社)

Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)日前在Twitter貼出一首《七步詩》，引發熱議，昨日又搞網上公投，叫其約6,250萬Twitter追隨者投票，幫助他決定是否出售10% Tesla股份。

馬斯克《七步詩》後 叫網民公投是否賣Telsa股票

馬斯克在貼文中稱，有人認為他以「未實現收益」(unrealized gain)來避稅，故他提出讓網民公投他應否賣出一成Tesla股份。他在貼文下的回覆欄補充，因自己沒有收取薪酬及花紅，而只收取股票，故想他個人交稅的話，就只得出售股票這方法。他強調，無論網民公投的結果如何，他定必依循。有網民對馬斯克的決定表示欣賞，但亦有人認為只是宣傳技倆及準備玩弄財技。

馬斯克曾批評美國民主黨人提出向億萬富豪徵收富人稅。路透社稱，截至6月30日，馬斯克持有約1.705億股Tesla，若售出10%，以周五收市價計算，將套現210億美元(約1,638億港元)。

截至本港時間周日晚上8時30分、距投票結束尚餘6小時，有逾293萬人投票，當中56.9%贊成馬斯克賣股份，43.1%不贊成。

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馬斯克在Twitter發起「公投」，再成熱話。(互聯網)

馬斯克｜賣唔賣10% Tesla股份？馬斯克請網民投票決定 57%話賣

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/馬斯克｜賣唔賣10-tesla股份？馬斯克請網民投票決定-57話賣-291934
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