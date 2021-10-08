麥當勞等企業3.5萬用戶資料外洩 私隱公署大半月後始公布

私隱公署今日(21日)公布，本月初接獲Fimmick CRM Limited及其企業客戶的資料外洩事故通報，指稱Fimmick的電腦系統曾於上月遭勒索軟件攻擊，導致由Fimmick處理的部分個人資料外洩，波及麥當勞、可口可樂等10家企業，初步估計涉及逾3.5萬名用戶。

私隱公署表示，Fimmick是一家總部位於香港的數碼營銷公司，向企業客戶提供數碼營銷及客戶關係管理等服務，持有及處理多間香港公司的客戶個人資料，當中包括姓名、出生日期、電話號碼、電郵地址及住址資料等。公署於10月4日接獲Fimmick通報，兩日後聯絡對方，上周二(12日)展開調查，昨日(20日)收到Fimmick所提供的進一步資料，時至今日相隔大半個月才公布事件。

涉及麥當勞可口可樂

公署表示，波及的企業最少10間，包括歐萊雅香港有限公司L'Oreal Hong Kong Limited、香港麥當勞、可口可樂中國有限公司、保柏（亞洲）有限公司、歐洲坊控股有限公司、綠坊市場發展有限公司、美贊臣營養品（香港）有限公司、曼秀雷敦（亞洲太平洋）有限公司、雀巢香港有限公司和利潔時有限公司。

呼籲市民聯絡相關公司查詢

私隱專員鍾麗玲呼籲，曾向上述公司提供個人資料的市民，包括成為有關產品會員或經網上訂購產品的客戶，提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可聯絡有關公司查詢，亦可以向私隱公署作出查詢或投訴。

受影響市民為保障個人資料私隱，應採取以下措施，包括更換所登記帳戶及若有需要其他平台帳戶的密碼；啟用帳戶登入雙重認證功能（如有）；留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺。

私隱專員亦建議受到是次事件影響的機構，若認為事件涉及外洩客戶的個人資料，應盡快向私隱公署作出通報，並通知受影響的客戶。