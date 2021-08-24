黑猩猩怒向遊客掟蘋果 保育員：跟亂餵食遊客學的

內地國慶黃金周期間大批民眾出遊，「不文明」遊客又再出現，今次還遭到「受害者」反擊。央視日前報道，廣州動物園一隻黑猩猩周日遭到遊客多番「挑釁」後終於發火，從木頭搭建的遊樂台上衝下來，將手中的蘋果丟向遊客，結果誤中記者，令記者不禁大叫「中招了，好痛啊」。一名女童就上前撿走蘋果，稱「啊，我撿到了一個蘋果」。

央視記者隨後訪問動物員的黑猩猩保育員，對方表示，黑猩猩丟蘋果是從遊客身上學到的，「這就是遊客丟東西，讓牠學會了一個不好的行為。牠的模仿能力是很強的。我們的志願者、工作人員、保安，還有一些廣播和提示牌，都不能管住這些遊客的不良投餵行為」。

園方：掟蘋果黑猩猩接受心理輔導

廣東廣播電視台「觸電新聞」今日報道，丟蘋果的黑猩猩叫「洋洋」，是園內最聰明的黑猩猩，當日事發後，保育員中斷洋洋與遊客見面時間，並對洋洋進行心理輔導，待重新評估後，洋洋才會再次與遊客見面。

《南方都市報》則引述工作人員稱，事發後園方已進一步加派人員勸導不文明遊客，而目前園方已將餵飼黑猩猩等動物的時間，與遊客遊覽時間錯開。