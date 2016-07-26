2021施政報告｜政制｜架構重組 下屆決定 政策局增至15個

今屆任期僅餘不足8個月的特首林鄭月娥，在新一份施政報告提出政府架構重組，由現時13個政策局加至15個。其中運房局擬分拆成「運輸局」及「房屋局」，另新設文化體育及旅遊局。她指現屆政府將諮詢各界和持份者，並準備詳細方案供下屆政府參考。



林鄭於報告中提出數個重組方向，包括設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，負責推進香港發展成為中外文化藝術交流中心。

林鄭月娥又認為，分拆運輸及房屋局比較實在，因以往比較難兼顧兩方面，並給市民重房屋輕運輸的感覺，分拆後可讓這兩大政策範疇獲得更專注的高層領導。她指，亦可以研究分拆後的房屋局，和負責土地發展和工務的發展局是否有理順的空間，以加快房屋用地供應。

林鄭認為，房屋局不適合與發展局合併，認為覓地不一定是為了房屋，還有其他用途，發展局亦要負責規劃地籍、土地行政及保育等工作，她更指，當年擔任發展局長的5年，「發展局運作良好，如果合併會有點可惜」。

另外，林鄭月娥又建議，可以擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展。同時又建議重組民政事務局為青年及地區事務局，可以專注在青年發展、處理三無大廈等問題，這方面有大量的工作。

林鄭：重組政府架構非爭取連任

林鄭指現屆政府將在餘下任期內諮詢各界和持份者，並準備詳細方案供下屆政府決定是否接納。「我們現在已經是(任期)最後8個月，如果現在匆忙去改組，下一屆政府就要『硬食』，不喜歡都無辦法改回頭，這在政治倫理上不對，本人不會做政治倫理不對的事。」

被問到改組方案是否為爭取連任鋪路，她表示「處理這個議題是因為社會上覺得要做，是不可迴避的，所以與我本人是否想連任無關係。你可以說我是一個很負責任的人，不會因為我的任期即將結束而放軟手腳。」



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