2021施政報告｜港深建雙城三圈格局

中港進一步融合，施政報告透露，透過基建締造「雙城三圈」的空間格局。「雙城」是香港和深圳；「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈。「雙城三圈」覆蓋了深港口岸經濟帶和深圳發展最成熟的都市核心區，以及香港境內城市建設資源正在高速匯集並仍擁有龐大發展潛力的北部都會區。

特首林鄭月娥指，「雙城三圈」空間概念的確立，有利港深政府可共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的緊密合作，發揮強強聯手，產生一加一大於二的效益。林鄭月娥形容，大灣區4個核心城市中，深圳是最好的夥伴，有40多年的合作，雙城有非常好的基礎及互補性非常強

施政報告透露，港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。此外，粵港兩地政府正全力推進「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經港珠澳大橋，往來香港與廣東省而毋須事先取得常規配額。特首林鄭月娥指，粵港兩地政府亦同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

2021施政報告｜港深建雙城三圈格局